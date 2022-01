Ispezioni e multe da parte degli agenti di polizia che durante lo scorso weekend hanno svolto dei controlli nel centro storico di Catania volti a verificare il corretto rispetto delle norme anti-Covid 19 per strada e all'interno dei locali. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nel centro storico del capoluogo etneo, in particolare nelle aree di via Teatro Massimo e piazza Vincenzo Bellini. A svolgere le ispezioni anche la polizia municipale del Comune di Catania. Sono state controllate oltre sessanta persone , per le quali è stato anche verificato il possesso del green pass, necessario per la consumazione nei locali pubblici. Tra le attività poste sotto osservazione, a essere sanzionato è stato un pub di via Teatro Massimo, il cui titolare è stato contravvenzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico , con contestuale sequestro amministrativo di 10 tavolini e 29 sedie.

Ispezioni e multe da parte degli agenti di polizia che durante lo scorso weekend hanno svolto dei controlli nel centro storico di Catania volti a verificare il corretto rispetto delle norme anti-Covid 19 per strada e all'interno dei locali. Gli interventi si sono concentrati soprattutto nel centro storico del capoluogo etneo, in particolare nelle aree di via Teatro Massimo e piazza Vincenzo Bellini. A svolgere le ispezioni anche la polizia municipale del Comune di Catania. Sono state controllate oltre sessanta persone, per le quali è stato anche verificato il possesso del green pass, necessario per la consumazione nei locali pubblici. Tra le attività poste sotto osservazione, a essere sanzionato è stato un pub di via Teatro Massimo, il cui titolare è stato contravvenzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico, con contestuale sequestro amministrativo di 10 tavolini e 29 sedie.

Ancora controlli amministrativi per una sala giochi, la cui titolare è stata contravvenzionata per la presenza di un assembramento di diversi ragazzi che non indossavano la mascherina mentre giocavano a calcio balilla. Per tale motivo è stata comminata la sanzione di 400 euro ed è stata applicata la sanzione accessoria della chiusura dell’attività per giorni 5. Inoltre, al momento del controllo della polizia, 6 sei giovani sono stati trovati sprovvisti di green pass.