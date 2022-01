Si affaccia dal balcone e spara dei colpi, scatenando la paura dell'intero quartiere. Per questo motivo un 32enne di piazza Dante, popoloso quartiere di Acireale, è stato indagato in stato di libertà, accusato di esplosioni pericolose e procurato allarme. I fatti sono avvenuti ieri, intorno alle 9,30, quando diverse segnalazioni sono arrivate al commissariato di polizia della città dei cento campanili, in provincia di Catania. Da quanto raccontato da chi si trovava sul posto, un uomo aveva esploso numerosi colpi di pistola in direzione della strada. I fatti sono stati confermati.

Si affaccia dal balcone e spara dei colpi, scatenando la paura dell'intero quartiere. Per questo motivo un 32enne di piazza Dante, popoloso quartiere di Acireale, è stato indagato in stato di libertà, accusato di esplosioni pericolose e procurato allarme. I fatti sono avvenuti ieri, intorno alle 9,30, quando diverse segnalazioni sono arrivate al commissariato di polizia della città dei cento campanili, in provincia di Catania. Da quanto raccontato da chi si trovava sul posto, un uomo aveva esploso numerosi colpi di pistola in direzione della strada. I fatti sono stati confermati.

Gli spari avevano allarmato i residenti e i passanti, generando il panico e l’improvviso svuotamento della piazza. I poliziotti hanno individuato il luogo da cui erano stati esplosi i colpi e identificato il presunto autore, mentre sul posto è intervenuto anche un equipaggio dei carabinieri della Compagnia di Acireale. A questo punto, il personale della le forze dell'ordine hanno raggiunto l'appartamento dal quale erano stati esplosi i colpi d’arma da fuoco, e, agendo con circospezione, si sono fatti aprire la porta d’ingresso.

L’uomo che si trovava nell’abitazione ha ammesso di avere sparato in direzione della strada, utilizzando una pistola giocattolo, replica di un modello Beretta in dotazione alle Forze di polizia. Infatti, nel corso della perquisizione domiciliare, il personale operante ha rinvenuto una pistola giocattolo a salve, priva del tappo rosso, marca Bruni modello 92, calibro 9 Pak completa di cartucce, utilizzata poco prima dall’uomo per esplodere i colpi. Il giovane è stato accompagnato negli uffici del commissariato; qui è stato deferito per i reati di esplosioni pericolose e procurato allarme.