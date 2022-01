I carabinieri hanno svolto dei controlli nelle campagne di Paternò e Biancavilla, comprese alle aziende agricole presenti sul territorio . Nel corso dell'attività dei militari, una cooperativa è stata denunciata per omessa sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti , che nel corso del controllo sono stati trovati sul posto di lavoro. Sanzione d i 1280 euro nei confronti della responsabile di una cooperativa di Biancavilla .

Sempre nell'ambito dei controlli sono state elevate sei sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti operai che erano sprovvisti di certificazione verde, tutti a bordo di un furgoncino per trasporto dei lavoratori. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e a fermo amministrativo, mentre il proprietario è stato sanzionato per violazioni al codice della strada per un totale di 3.750 euro. Al conducente è stata inoltre ritirata a patente di guida.