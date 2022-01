I carabinieri di Catania Fontanarossa, insieme all'unità cinofila di Nicolosi, hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne catanese in quanto gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato. Nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari. L'attenzione dei militari, guidati dal fiuto del cane Zero, si è indirizzata in via Zia Lisa davanti alla porta di un locale in disuso adibito ad attività commerciale di un 32enne, dal cui interno proveniva un forte odore di marijuana.