I carabinieri di Randazzo hanno arrestato un 20enne di Maniace e denunciato in stato di libertà un 16enne di Bronte con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente in concorso ai fini di spaccio. I militari, in viale Catania, hanno proceduto al controllo, tra gli altri, di due giovani a bordo di una Golf. Ad attirare subito l'attenzione dei militari sono stati il forte e riconoscibile odore di sostanza stupefacente proveniente dall'abitacolo dell'auto nonché l'evidente agitazione di entrambi i giovani.