Sarà Carlo Buccirosso il protagonista del quarto appuntamento della stagione di prosa Turi Ferro 2021/2022 organizzata al teatro ABC di Catania. Da sabato 29 gennaio sul palcoscenico di via Pietro Mascagni andrà in scena La rottamazione di un italiano perbene, spettacolo scritto e diretto dal noto attore napoletano e prodotto dall'ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro. Buccirosso, nei panni di Alberto Pisapia, metterà in scena una vicenda attuale e scottante. La storia è quella di un ristoratore di professione sull’orlo del fallimento, che dovrà affrontare un incubo che logora la serenità dell’intera famiglia. Sposato con Valeria, donna sanguigna dal carattere combattivo, padre di due figli, Viola e Matteo, la prima anarchica e irascibile, l’altro riflessivo e pacato, Alberto vive ormai da anni una situazione di grande disagio psichico che, negli ultimi tempi, ha assunto la conformazione di un vero e proprio esaurimento nervoso.