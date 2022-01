Il giro esterno, la processione e i passaggi più sentiti della festa dedicata alla santa patrona di Catania, una delle più importanti al mondo, subiranno delle nette modifiche . A comunicarlo è l'arcivescovo del capoluogo etneo monsignor Salvatore Gristina , che presto lascerà il posto a Luigi Renna per sopraggiunti limiti d'età . «Le condizioni in cui ci troviamo non permettono il desiderato svolgimento della festa in onore della nostra amata patrona sant'Agata - afferma Gristina - Ancora una volta le difficoltà causate dalla pandemia obbligano a limitarci nelle manifestazioni esterne e anche per quanto riguarda i momenti liturgici cui siamo devotamente abituati. Per venire incontro al desiderio dei fedeli in presenza sarà organizzata un'esposizione straordinaria del busto-reliquiario e delle reliquie non appena le condizioni della emergenza epidemiologica lo consentano, anche prima delle celebrazioni di agosto».

Il giro esterno, la processione e i passaggi più sentiti della festa dedicata alla santa patrona di Catania, una delle più importanti al mondo, subiranno delle nette modifiche. A comunicarlo è l'arcivescovo del capoluogo etneo monsignor Salvatore Gristina, che presto lascerà il posto a Luigi Renna per sopraggiunti limiti d'età. «Le condizioni in cui ci troviamo non permettono il desiderato svolgimento della festa in onore della nostra amata patrona sant'Agata - afferma Gristina - Ancora una volta le difficoltà causate dalla pandemia obbligano a limitarci nelle manifestazioni esterne e anche per quanto riguarda i momenti liturgici cui siamo devotamente abituati. Per venire incontro al desiderio dei fedeli in presenza sarà organizzata un'esposizione straordinaria del busto-reliquiario e delle reliquie non appena le condizioni della emergenza epidemiologica lo consentano, anche prima delle celebrazioni di agosto».

Intanto, nei giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio, dalle ore 8 alle 20.30 la Basilica Cattedrale rimarrà aperta per accogliere i fedeli che potranno partecipare alle sante messe. Le funzioni saranno trasmesse anche su Sestarete, canale 215 del digitale tereste. In Cattedrale saranno ammessi i fedeli nel numero consentito con la mascherina e il giusto distanziamento. Al termine di ogni celebrazione i fedeli che hanno partecipato alla messa saranno invitati a uscire per la necessaria sanificazione. Il busto reliquiario di sant'Agata sarà esposto in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube dell'Arcidiocesi il 4 febbraio, alle ore 6, in occasione della messa dell'Aurora dall'Amministratore Apostolico e al termine della celebrazione sarà riposto nel sacello. Il 12 febbraio, alle ore 6, l'Amministratore Apostolico in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube dell' Arcidiocesi, parteciperà insieme al sindaco alle operazioni di apertura del sacello e presidierà la santa Messa. Al termine della celebrazione il busto-reliquiario della Santa Patrona sarà riposto nel sacello.