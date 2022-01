Estorsione e maltrattamenti in famiglia . Sono questi i reati per cui i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne . A chiamare al numero unico di emergenza (112) per chiedere aiuto è stata la madre 74enne che ha riferito subito di essere stata aggredita dal figlio all'interno della sua abitazione in via Acquedotto Greco .

Giunti sul posto, i militari hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione che, nonostante non perfettamente deambulante, era riuscita a uscire di casa inseguita dal figlio e a raggiungere il pianerottolo. All’interno dell’abitazione, i carabinieri hanno trovato i vetri di una porta infranti sparsi in sala da pranzo. A romperli sarebbe stato il 42enne utilizzando il deambulatore della madre.

È stata poi la donna a raccontare ai militari che, da circa cinque anni, sarebbe vittima del figlio: quotidiani e violenti maltrattamenti, atti intimidatori e vessazioni per costringerla a consegnargli circa 4.000 euro e, di recente, anche il denaro destinato al pagamento dell’affitto di casa. Il 42 enne, inoltre, avrebbe anche sottratto da casa e poi venduto due smart tv e uno smartphone e portato via anche denaro contante appartenenti al fratello. Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato portato nella casa circondariale di Noto (Siracusa), dove resta in attesa dell’udienza di convalida.