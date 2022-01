I vigili del fuoco di Riposto sono intervenuti per l' incendio dal primo piano di un'abitazione : una palazzina i n via Roma angolo con via Soldato Vitale a Calatabiano , in provincia di Catania. I pompieri sono intervenuti verso le 10 di questa mattina con un'autobotte nella disponibilità della sede centrale del comando di Catania.

I vigili del fuoco di Riposto sono intervenuti per l'incendio dal primo piano di un'abitazione: una palazzina in via Roma angolo con via Soldato Vitale a Calatabiano, in provincia di Catania. I pompieri sono intervenuti verso le 10 di questa mattina con un'autobotte nella disponibilità della sede centrale del comando di Catania.

All'arrivo sul posto, la squadra ha trovato il proprietario all'esterno dell'abitazione con ustioni in varie parti del corpo e sintomi da intossicazione da fumo. Sarebbe svenuto all'interno dell'abitazione e, alcuni vicini, lo avrebbero portato in salvo all'esterno, per poi essere ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Taormina.