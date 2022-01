Narratori e compositori di Sicilia è il prestigioso progetto nato dalla collaborazione tra il Teatro Massimo Bellini , il Teatro della Città e l' Università degli Studi di Catania . Protagonisti principali saranno le pagine dei grandi della letteratura siciliana, le partiture concepite dai compositori isolani contemporanei e la scrittura letteraria e quella musicale che, mescolandosi insieme, aumentano la loro potenza semantica. L'ambiziosa iniziata, pensata da Orazio Torrisi , a partire dal primo Verismo siciliano , mette insieme i testi di cinque grandi scrittori siciliani e cinque compositori , in cinque diverse puntate che saranno trasmesse, a partire dal 3 febbraio, sui canali della radio e della webtv dell’Università di Catania (dove potranno essere ascoltate live) e poi in streaming sui siti web delle istituzioni coinvolte.

Narratori e compositori di Sicilia è il prestigioso progetto nato dalla collaborazione tra il Teatro Massimo Bellini, il Teatro della Città e l'Università degli Studi di Catania. Protagonisti principali saranno le pagine dei grandi della letteratura siciliana, le partiture concepite dai compositori isolani contemporanei e la scrittura letteraria e quella musicale che, mescolandosi insieme, aumentano la loro potenza semantica. L'ambiziosa iniziata, pensata da Orazio Torrisi, a partire dal primo Verismo siciliano, mette insieme i testi di cinque grandi scrittori siciliani e cinque compositori, in cinque diverse puntate che saranno trasmesse, a partire dal 3 febbraio, sui canali della radio e della webtv dell’Università di Catania (dove potranno essere ascoltate live) e poi in streaming sui siti web delle istituzioni coinvolte.

«L'idea affonda le radici nella nascita del progetto Sinestesie con cui, assieme all’Università di Catania, abbiamo lanciato i radiodrammi in versione webtv e digitale», spiega Orazio Torrisi, consulente del Teatro della Città. «Lo spunto di partenza era quello di proporre un melologo che avrebbe messo insieme un attore e un musicista impegnati in una narrazione accompagnata dalla musica - continua Torrisi -. Man mano che le puntate di Sinestesie prendevano forma, ci siamo resi conto di quanto la musica avesse sempre più un ruolo importante in un'iniziativa multimediale e culturale di questa portata».

È nata così l’importante sinergia con il Teatro Massimo Bellini dalla quale è scaturita l'idea di coinvolgere i compositori siciliani e incrementare il rilievo della musica all'interno di ogni puntata. «Si tratta di un format originale che trae ispirazione anche dalla voglia di sperimentare modalità che ci permettano di portare cultura e intrattenimento nelle case delle comunità che non possono recarsi nei luoghi canonici dell’arte - afferma Torrisi -, offrendo loro uno spaccato di quei luoghi e di quell'arte attraverso i mezzi radiofonici e web che hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione e dell'intrattenimento». Le piattaforme online - fino a pochi mesi fa palcoscenico digitale del teatro -, tornerebbero utili. «La pandemia ci ha portato sempre di più a rinchiuderci e fruire della bellezza attraverso il web - ammette Torrisi -, ma noi vogliamo fare in modo che questo mezzo straordinario possa essere utile anche alla promozione dello spettacolo dal vivo e a far capire che il teatro, la cultura e l’arte sono costantemente presenti e rimangono un punto di riferimento del sentire umano».

I testi, con la consulenza letteraria del professore Rosario Castelli, sono quelli di Luigi Capuana, Giovanni Verga, Luigi Pirandello, Leonardo Sciascia ed Ercole Patti, nell’adattamento teatrale e con la regia di Ezio Donato. Mentre le melodie, con la consulenza musicale del maestro Giuseppe Calanna, sono state composte dai cinque compositori contemporanei Luciano Maria Serra, Matteo Musumeci, Joe Schittino, Giuseppe Emmanuele e Mario Garuti. Cinque puntate per cinque autori e cinque compositori per una narrazione della Sicilia in cui le parole si fanno musica e le melodie si fanno emozioni in un racconto in musica immaginato e confezionato per la fruizione sul web attraverso le riprese e il montaggio realizzati dalla webtv dell’Università di Catania. Gli appuntamenti, registrati al Teatro Massimo Bellini, vantano tutti un cast artistico d'eccezione a partire dall'orchestra del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, diretta da Leonardo Catalanotto impegnata nell'esecuzione di ogni composizione che non solo accompagna ma è parte strutturale dell'intera pièce.

Sul palcoscenico, a dar voce ai cinque narratori illustri di Sicilia, ci sono cinque interpreti (anch'essi siciliani) la cui voce si fa melodia e si interseca con le composizioni originali: Pippo Pattavina, Andrea Tidona, Ezio Donato, David Coco, Riccardo Maria Tarci, mentre i ruoli femminili (Filomena, Una ragazza, Angela Giuffredi e Bruna) sono tutti interpretati dall'attrice Evelyn Famà. «Prima la musica, poi le parole, o viceversa? Non si tratta di stabilire un primato, piuttosto di esaltare il connubio di due fattori, la scrittura delle parole e la scrittura della musica, entrambe potenti espressioni della natura dell'uomo», sottolinea Giovanni Cultrera di Montesano, sovrintendente culturale del Teatro Massimo Bellini. «Due codici da interpretare allo stesso modo, due linguaggi oltremodo vicini e del pari fondamentali - continua Cultrera -. Narratori e compositori di Sicilia attua peraltro un audace scarto temporale, abbinando grandi scrittori fioriti a cavallo tra 800 e 900 ad alcuni tra i più apprezzati compositori dei nostri giorni».

Posizione condivisa dal delegato delle Attività culturali dell'Università di Catania. «Il contributo costante dell’Università di Catania alla promozione dell’arte e della letteratura siciliane garantisce, ancora una volta, pratiche virtuose di collaborazione con tutte le realtà cittadine che si occupano di spettacolo - dichiara il docente Rosario Castelli - La co-produzione e realizzazione di prodotti audiovisivi originali e inediti, di spiccato pregio tecnico e artistico, come quelli che compongono il ciclo Narratori e compositori di Sicilia, è un ulteriore esempio di come possa mantenersi attiva, anche in contingenze complicate come quelle che affrontiamo, la creatività e la voglia di scommettere su modalità alternative di fruizione culturale».