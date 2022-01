Notte di paura in via Padova, all'angolo con via Aosta. Intorno alle 2 un grosso rogo ha interessato alcuni mezzi che si trovavano parcheggiati lungo l'arteria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il reparto Volanti della polizia. Non è chiara la dinamica dell'incendio e sul caso sono in corso delle indagini per accertare l'eventuale natura dolosa del rogo. Due macchine, completamente distrutte, erano in sosta all'altezza del civico 41 di via Padova. Nello stesso punto sono andati bruciati otto mezzi a due ruote, tra moto e scooter, e i locali di un centro scommesse a marchio BetSport24. Secondo le informazioni raccolte da MeridioNews l'attività era chiusa da tempo e in passato sarebbe stata coinvolta da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.