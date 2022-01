«Apprendere la notizia stamattina mi ha causato tanto dolore, chiederemo che venga ricordato. Per il monastero dei benedettini è stata più di una semplice mascotte». Daniela Cannavò, che fa parte del personale amministrativo del dipartimento di Scienze umanistiche dell'Università di Catania, è ancora molto scossa dopo aver appreso la notizia della morte di Melo, il cane che da oltre dieci anni era stato adottato da personale, docenti e studenti dello storico monastero di piazza Dante, nel centro storico di Catania. Melo, faceva i conti con l'avanzare dell'età, ma «il suo dolce sguardo, direi quasi umano, non poteva che rimanere impresso nella mente di tutti noi», afferma Cannavò a MeridioNews. Probabilmente figlio di un incrocio con un labrador, Melo era arrivato al monastero oltre 10 anni fa portato da alcuni operai che hanno svolto dei lavori a piazza Dante. Poi fu adottato da due residenti del quartiere, che gli hanno dato una casa e si sono presi cura di lui fino a oggi.

«Nonostante tutto il cane era attratto dal via vai gente del monastero - continua Cannavò - La mattina ci aspettava davanti la porta, era pazzo di coccole e attendeva che gli dessimo da mangiare. Lui, dal canto suo, ci era sempre riconoscente: ci stava sempre accanto ed era una dolce compagnia per noi e per gli studenti. Tutti gli hanno voluto bene e si sono presi cura di lui». La presenza di Melo al monastero era una dolce compagnia per gli studenti prima di un esame e non mancava di partecipare alle foto di laurea. Durante il giorno lo si poteva trovare a salire le scale dello storico edificio o a supervisionare i corridoi, tra una coccola e l'altra.

«Quando c'era il ricevimento degli studenti si metteva in fila con loro e attendeva il suo turno: uno studente mi chiese il motivo per cui c'era il cane in fila con gli altri - dice Cannavò - Una cosa che ricordo particolarmente». Negli scorsi anni era stata portata avanti una petizione dagli studenti per conferire una laurea Melo: proclamazione che è arrivata nel 2019, in occasione della giornata mondiale del cane. Negli ultimi anni ha dovuto subire un delicato intervento «era molto affaticato, anche per via dell'età e il suo cuore non ha retto - conclude Cannavò - Stamane è stato cremato e le sue ceneri saranno donate alla padrona che in tutti questi anni ne ha avuto cura».