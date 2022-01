Si sono trovati ad assistere a un furto in via Archimede, nel centro storico di Catania . Dopo aver inseguito e catturato il ladro lo hanno consegnato alla polizia. I due di origine straniera, hanno accompagnato dai poliziotti il cittadino che poco prima aveva rubato una borsa da un'auto

Gli agenti poi sono stati raggiunti dal proprietario della borsa, che informava i poliziotti di essere stato derubato dall'uomo mentre si trovava in sosta sulla sua macchina. La borsa è stata consegnata al proprietario, mentre nei confronti dell'autore del furto gli agenti hanno appurato che aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio: adesso è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.