Traffico in tilt in via Alcide de Gasperi, arteria di collegamento tra Santa Maria di Licodia e Biancavilla, dove intorno alle 11,45 si è ribaltata un'auto, una Fiat Stilo che, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta, sfiorando un camion che proveniva dall'altro senso.

Il traffico è andato in tilt: sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili urbani che stanno regolando il traffico. A occupare l'auto erano in tre. Ferito il conducente, che non sarebbe in gravi condizioni.