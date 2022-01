Provvedimento di sospensione per 39 medici, a Catania, perché non in regola con la certificazione di avvenuta vaccinazione, che si aggiungono ai 38 operatori sanitari già diffidati e segnalati alle autorità competenti la scorsa settimana. Ne dà notizia l'Ordine dei medici di Catania. «Di questi, sette sono colleghi no-vax dichiarati, mentre 32 sono i medici che non hanno mai risposto a svariate richieste di adeguamento all'obbligo vaccinale - spiega Igo La Mantia, presidente dell'Ordine etneo - sollecitati nei giorni scorsi a mezzo Pec, così come richiesto dalla recente normativa».