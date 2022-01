Avrebbe costretto la figlia di 15 anni a subire atti sessuali , mentre dormiva con lei in un letto matrimoniale. Questa la pesante accusa rivolta dalla procura di Catania a un 40enne . L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e collocato ai domiciliari . La vicenda è venuta alla luce una volta che la madre , da cinque anni separata dall'uomo, ha raccolto la testimonianza della figlia che da tempo non appariva serena.

Dalla ricostruzione compiuta dagli inquirenti, è emerso che l'uomo, che viveva insieme alla figlia nella casa della propria madre, era solito dormire con la giovane. In queste occasioni più volte avrebbe visto video pornografici, per poi compiere atti di autoerotismo che in qualche modo avrebbero coinvolto anche la ragazza.

I fatti sarebbero stati compiuti anche in presenza della figlia minore di sette anni, che a differenza della 15enne aveva scelto di vivere con la madre. Una scelta fatta, da ottobre scorso, anche dall'adolescente. Per il padre, invece, è arrivata in questi giorni l'ordinanza di misura cautelare.