Si sono concluse in mattinata e con successo le procedure per l'espianto degli organi della ragazzina di 12 anni deceduta ieri all'ospedale Garibaldi, per le conseguenze di un arresto cardiaco che l'ha colpita mentre si trovava a scuola. Due le equipe che sono arrivate nel nosocomio etneo: la prima proveniente dall'ospedale Bambin Gesù di Roma e la seconda da Padova.

I medici laziali hanno prelevato i reni - di cui uno soltanto sarà donato in Veneto - e il fegato, mentre i colleghi padovani hanno lavorato all'espianto del cuore. Quest'ultimo sarà ricevuto da una bambina. Stando a quanto appreso da MeridioNews, nel pomeriggio dovrebbero eseguire le procedure per l'espianto delle cornee che saranno affidate alla relativa banca.

La 12enne, che frequentava l'istituto Cavour, si era sentita male giovedì scorso durante l'orario scolastico. Soccorsa dal 118, era stata rianimata e portata in ospedale. Le sue condizioni, tuttavia, erano subito apparse critiche. Ieri il decesso, in seguito ai danni causati dall'ipossia per la mancanza di ossigeno al cervello che avevano determinato lo stato di coma irreversibile.