Nuova denuncia per furto all'interno dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania. I carabinieri della stazione Fontanarossa hanno dato, con la collaborazione dei colleghi di Brescia, a un decreto di perquisizione nei confronti di una coppia di coniugi di 65 e 56 anni. I due erano sospettati di essersi impossessati di uno smartwatch del valore di circa 400 euro. L'oggetto era stato dimenticato all'interno di una vaschetta da una donna del Messinese, durante la fase dei controlli.

Ad accorgersi della sparizione è stata la vittima, di rientro da una trasferta di lavoro a Torino. La coppia, invece, aveva fatto ritorno a Brescia, atterrando a Bergamo. Dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile appurare come la 56enne avesse indicato l'orologio al marito, il quale, dal canto suo, non ha esitato a metterlo in tasca per poi cederlo alla moglie.

Davanti ai carabinieri i due hanno ammesso i fatti, restituendo l'orologio e affermando di avere cercato di acquisire i dati utili a identificare il proprietario.