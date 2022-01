Per il secondo anno consecutivo la pandemia da Covid19 frena i festeggiamenti in onore a sant'Agata . Azzerate le manifestazioni esterne e le processioni, restano in programma i momenti di preghiera in cattedrale con le sante messe. Le porte chiuse, però, verranno ancora una volta superate dal gruppo Rmb che con Sestarete Tv (canale 215), Radio Fantastica ed EtnaRadio trasmetteranno le celebrazioni eucaristiche alla presenza del busto reliquiario della vergine e martire catanese. Tre giorni di dirette dal Duomo di Catania ma anche interviste in studio , collegamenti e approfondimenti per ricordare e raccontare la festa, anche se in tono minore. Grazie a un lavoro sinergico tra le redazioni del Tg La Sesta, di Meridionews e dei colleghi che operano nelle emittenti radiofoniche, il 3, 4 e 5 febbraio con Cittadini... W sant'Agata le fasi più belle e le curiosità raggiungeranno le case e le automobili dei siciliani.

Per il secondo anno consecutivo la pandemia da Covid19 frena i festeggiamenti in onore a sant'Agata. Azzerate le manifestazioni esterne e le processioni, restano in programma i momenti di preghiera in cattedrale con le sante messe. Le porte chiuse, però, verranno ancora una volta superate dal gruppo Rmb che con Sestarete Tv (canale 215), Radio Fantastica ed EtnaRadio trasmetteranno le celebrazioni eucaristiche alla presenza del busto reliquiario della vergine e martire catanese. Tre giorni di dirette dal Duomo di Catania ma anche interviste in studio, collegamenti e approfondimenti per ricordare e raccontare la festa, anche se in tono minore. Grazie a un lavoro sinergico tra le redazioni del Tg La Sesta, di Meridionews e dei colleghi che operano nelle emittenti radiofoniche, il 3, 4 e 5 febbraio con Cittadini... W sant'Agata le fasi più belle e le curiosità raggiungeranno le case e le automobili dei siciliani.

E per permettere la partecipazione anche di coloro che vivono oltre lo Stretto, tutti gli appuntamenti in palinsesto verranno trasmessi in streaming sul portale gruppormb.it. Un impegno multimediale con la preziosa collaborazione dell'ufficio Comunicazioni dell'Arcidiocesi di Catania che inizierà giovedì 3 febbraio alle ore 14.30. Venerdì 4, invece, la diretta riprenderà prima delle 6 del mattino per seguire le operazioni di apertura del sacello e rivedere il busto reliquiario della patrona di Catania. Seguirà la trasmissione della messa dell'aurora. A conclusione verranno approfonditi diversi aspetti da studio, dalla piazza e dalle vie della città con ospiti, esperti, rappresentanti delle istituzioni e organizzatori.

Il 5 febbraio, giorno di sant'Agata, alle ore 6, ancora in diretta dalla cattedrale, verrà trasmesso il pontificale per poi proseguire con ospiti e collegamenti il racconto della festa. Per tutto il pubblico sarà possibile anche intervenire inviando i messaggi alla whatsapp line 3468724877. Se dunque il Coronavirus continua a limitare i festeggiamenti, con noi sarà possibile continuare a pregare davanti alla santa patrona e gridare: cittadini...w sant'Agata.