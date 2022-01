Situazione critica a Paternò sul fronte contagi da Covid-19 con un impennata di casi positivi non attesa. Infatti gli attualmente contagiati sono 848 di cui 24 ospedalizzati e 451 in isolamento . Nei dati divulgati dal comune di Paternò lo scorso 27 gennaio i positivi erano 457 di cui 23 ospedalizzati : in sostanza, nel giro di 4 giorni i postivi si sono raddoppiati . Dagli uffici del sindaco di Paternò Nino Naso giungono informazioni su un cluster presente all’interno del primo circolo didattico Lombardo Radice .

Situazione critica a Paternò sul fronte contagi da Covid-19 con un impennata di casi positivi non attesa. Infatti gli attualmente contagiati sono 848 di cui 24 ospedalizzati e 451 in isolamento. Nei dati divulgati dal comune di Paternò lo scorso 27 gennaio i positivi erano 457 di cui 23 ospedalizzati : in sostanza, nel giro di 4 giorni i postivi si sono raddoppiati. Dagli uffici del sindaco di Paternò Nino Naso giungono informazioni su un cluster presente all’interno del primo circolo didattico Lombardo Radice.

Dai dati in possesso dell’ufficio comunale sono stati accertati all’interno della scuola 54 casi positivi tra gli studenti; a questi bisogna aggiungere anche 6 docenti. Inoltre 375 alunni sono in isolamento fiduciario. Di conseguenza 14 classi della scuola su 36 complessive allo stato attuale proseguono con la didattica a distanza. L’amministrazione comunale ha chiesto ai dirigenti delle varie scuole presenti sul territorio comunale una relazione su tutti i casi di positività accertati tra gli studenti, personale docente e amministrativo. «Il balzo in avanti dei casi positivi arriva dalle scuole – ha detto il sindaco Nino Naso - ho chiesto ai vari istituti scolastici una precisa relazione sui casi covid. Entro domani aspetto questo report. Dopo di che si valuterà il da farsi».