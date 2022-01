Assolti per non avere commesso il fatto. Si chiude così il processo di primo grado per la morte di Giuseppe Castro, l'uomo che nel 2013 venne travolto dall'esondazione del torrente Lavinaio-Platani, nel territorio di Acireale. Il corpo dell'uomo, che si trovava a bordo di uno scooter, venne trovato a distanza di giorni in mare aperto dalle parti di Siracusa.