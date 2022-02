Un'infermiera è stata aggredita nei giorni scorsi all'interno del Pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, riportando danni permanenti alla mano. A colpirla è stato un paziente, giunto in ospedale accompagnato dalle forze dell'ordine. La donna, che era in servizio al triage, ha riportato la lesione del tendine del pollice sinistro.

Per lei è stato necessario sottoporsi a un'operazione chirurgica. La prognosi è superiore ai 40 giorni. «Il servizio di vigilanza e il supporto del posto di polizia - ha detto il direttore generale del Cannizzaro Salvatore Giuffrida - hanno finora limitato quei comportamenti aggressivi da parte di accompagnatori o familiari di pazienti che si erano registrati in precedenza. Nel caso specifico, la violenza è stata agita da un paziente, dimostratosi all’apparenza collaborativo, appena preso in carico e ancor prima di essere sottoposto a idoneo trattamento. Ringraziamo gli operatori per la tempestività e la determinazione con le quali si sono attivati per evitare conseguenze peggiori. Assicuriamo alla nostra dipendente - conclude Giuffrida - tutte le tutele del caso e le auguriamo pronta guarigione». L'azienda sanitaria ha denunciato l'accaduto alla procura di Catania.