Un punto che fa morale, in un momento che rimane delicato e che, anche da quel che si vede sul campo, evidenzia tutte le difficoltà della squadra di Francesco Baldini già notate tre giorni fa nel match perso in casa contro il Catanzaro.

Si è chiusa infatti sull'1-1 la sfida di campionato tra Fidelis Andria e Catania, che oggi pomeriggio non sono andate oltre il pari nel recupero della ventunesima giornata del girone C di Serie C, rinviata lo scorso 9 gennaio a causa dello stop imposto dalla Lega Pro a causa dell’aumento dei contagi da covid registratosi nel periodo natalizio ormai alle spalle.

Non è stato certamente un bel Catania quello visto sul campo dei pugliesi, passati in vantaggio al 6' del primo tempo per l'ormai immancabile ingenuità della difesa rossazzurra, sfruttata puntualmente da Risolo.

Il palo ha poi negato ai padroni di casa la gioia del raddoppio, dando così alla formazione etnea l'opportunità di sperare ancora nel pareggio, trovato al 55' con Russotto, bravo a concretizzare uno spunto del solito Greco.

Poco altro per entrambe le squadre nei momenti successivi, con un pareggio figlio del desiderio di non rischiare di perdere ancora più forte di quello di provare a vincere e sulla scia della stanchezza accumulata nello scorso fine settimana dalle due formazioni, che torneranno in campo già nel prossimo weekend.

Al Catania quindi non resta che accontentarsi del punto conquistato oggi, ben sapendo di dover lavorare ancora tanto, soprattutto per cercare di continuare a muovere la classifica anche nella sfida di domenica 6 febbraio sul campo di una Turris lanciatissima e addirittura capace di trovarsi al quarto posto in classifica.