I carabinieri hanno arrestato un 21enne di Mascalucia. Il giovane avrebbe aggredito la madre che si sarebbe rifiutata di dargli 100 euro, sospettando che servissero per acquistare della droga o per utilizzarli nel circuito delle scommesse. Accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione, è stato allontanato dalla casa familiare ed è stato disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.