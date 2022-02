Avrebbe preteso di vedere la nipote , nonostante a suo carico c'è un provvedimento di divieto di avvicinamento del tribunale per i minorenni. Alla vista degli agenti delle volanti, la nonna avrebbe iniziato a inveire estraendo e brandendo minacciosamente un coltello . A chiedere l'intervento dei poliziotti in via Battello è stato il padre della bambina.

Dopo averla disarmata vincendo la sua resistenza, gli agenti hanno arrestato la donna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata dall'utilizzo di un'arma. Durante i successivi accertamenti in questura, gli operatori hanno appreso che la donna e il suo compagno negli ultimi giorni si sarebbero resi più volte protagonisti di condotte tali da configurare il reato di atti persecutori nei confronti della figlia della donna e della nipote.

Informato il pubblico ministero ne ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo. Inoltre, entrambi - la donna e il suo compagno - sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di atti persecutori.