A Catania sono arrivati i giorni più attesi dell’anno: quelli della festa di Sant’Agata. Anche quest'anno, purtroppo, a causa del perdurare della pandemia, non vedremo il lungo fiume bianco di devoti occupare totalmente piazza Duomo, via Etnea e via Garibaldi. Non assisteremo ai tradizionali fuochi da sira o tri, del Borgo o del Fortino e non potremo ammirare le tradizionali annacate delle candelore. I festeggiamenti si tengono nuovamente in tono decisamente minore anche se, rispetto alla festa dello scorso anno, i fedeli potranno accedere in cattedrale, assistere alle funzioni e pregare di fronte a Sant'Agata.

All'amata patrona della città di Catania è dedicato lo spettacolo La passione di Agata della Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli, in programma sabato 5 febbraio, alle ore 21, al Piccolo Teatro della Città di Catania. Uno spettacolo intenso e carico di religiosità ed emozione che i noti pupari etnei, operanti di stile catanese ormai da quattro generazioni, portano in scena riprendendo il momento sacro del repertorio e rifacendosi soprattutto agli Atti latini di Sant'Agata, comunemente considerati i più attendibili per la ricostruzione delle vicende della Martire. Oltre al repertorio cavalleresco, infatti, i pupari catanesi da sempre mettono in scena anche storie di santi e, ovviamente, non poteva mancare la vicenda della martire Agata, la cui rappresentazione, oltre a essere un esplicito omaggio della famiglia Napoli alla patrona della città, si prestava a rispondere alla vocazione tragica e scenotecnica dell'Opera dei Pupi catanese.

I famosi duelli verbali della Santa col proconsole Quinziano diventavano uno dei pezzi di bravura del parlatore e della parlatrice e tutto l'apparato barocco di paludamenti romani, martiri, visioni e trionfi raggianti di gloria appagava il gusto scenografico dei pupari e del pubblico catanese. In questo adattamento, elaborato da Fiorenzo e Alessandro Napoli e prevede la partecipazione dell'attrice Tiziana Giletto, si delinea il dramma interiore che emerge dalle schermaglie verbali dei due protagonisti: Agata, fervente innamorata del suo Cristo e francamente nutrita di passione per la retorica, e Quinziano, accecato dalla passione, ma ancor più ferito nel suo orgoglio di potente messo in scacco da un'inerme fanciulla. Resta salvo, com'era all'Opera dei Pupi, l'intento edificatorio di questa sacra rappresentazione, nella quale si confrontano, in maniera forse ingenua ma efficace, due visioni del mondo, allora come oggi, opposte e inconciliabili.