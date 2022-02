«Da qui non me ne vado oggi finché non brucio tutto il palazzo». È stata soltanto una delle frasi che un 28enne ha pronunciato da sotto il balcone verso la casa della sua ex compagna . L'episodio è successo a Misterbianco, in provincia di Catania, dove una pattuglia è stata allertata proprio dalla donna che ha subito le minacce . Il 28enne, che adesso è stato arrestato, si è presentato insieme ad altre tre persone.

L'uomo non avrebbe sopportato la presenza del nuovo fidanzato della ex compagna, madre dei suoi due figli di 1 e 2 anni. La donna lo scorso mese aveva già sporto denuncia per fatti analoghi. Inoltre, al momento delle minacce, l'uomo avrebbe aggredito l'attuale compagno della donna. L'Autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare dell'obbligo della presentazione alla Polizia giudiziaria e divieto di avvicinamento ai luoghi presentati dalla persona offesa, nonché divieto di dimora nel Comune di Misterbianco.