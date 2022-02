«È un'iniziativa dedicata a Melo: raccoglie l'amore che tutti gli studenti avevano per lui. Quindi mi sembrava carino che restasse un ricordo . Sono state raggiunte quasi 4mila firme in pochi giorni». Non è passata nemmeno una settimana dalla morte di Melo , il cane-mascotte del monastero dei Benedettini , ma il suo ricordo è stato tenuto vivo da tanti con i quali hanno condiviso con lui gli anni trascorsi all'interno dello storico edificio catanese che ospita il dipartimento di Scienze umanistiche, dove Melo era arrivato più di dieci anni fa, portato da alcuni operai. Da quel luogo non si è mai staccato. Rosario Castell i , docente di Letteratura italiana al dipartimento di Scienze umanistiche, ha pensato di convogliare il ricordo di Melo in una petizione , con una raccolta firme che aprirà la strada a un'iniziativa dedicata a lui.

«È un'iniziativa dedicata a Melo: raccoglie l'amore che tutti gli studenti avevano per lui. Quindi mi sembrava carino che restasse un ricordo. Sono state raggiunte quasi 4mila firme in pochi giorni». Non è passata nemmeno una settimana dalla morte di Melo, il cane-mascotte del monastero dei Benedettini, ma il suo ricordo è stato tenuto vivo da tanti con i quali hanno condiviso con lui gli anni trascorsi all'interno dello storico edificio catanese che ospita il dipartimento di Scienze umanistiche, dove Melo era arrivato più di dieci anni fa, portato da alcuni operai. Da quel luogo non si è mai staccato. Rosario Castelli, docente di Letteratura italiana al dipartimento di Scienze umanistiche, ha pensato di convogliare il ricordo di Melo in una petizione, con una raccolta firme che aprirà la strada a un'iniziativa dedicata a lui.

«Ho pensato di lanciare questa petizione due giorni fa e non credevo potesse riscuotere tutto questo successo - afferma Castelli a MeridioNews - Una petizione non si traduce automaticamente in azioni, ma intanto è un modo per ricordarlo e che unisce l'amore che gli studenti avevano per lui. Quando arriveremo a 5mila firme lo sottoporrò alla direttrice del dipartimento». Le idee perché possa restare un ricordo di Melo sono svariate. «Anni fa, per esempio, abbiamo istituito un concorso rivolto agli studenti, dove ognuno poteva raccontare il monastero attraverso una storia, un'esperienza: alla fine venne fuori un libriccino di racconti. La stessa cosa si potrebbe fare con Melo, credo che tantissimi studenti hanno un momento da raccontare legato a lui». Ma quella di un concorso a tema è soltanto una delle idee sulle iniziative da dedicare all'amatissimo cane dell'monastero dei benedettini. A firmare la petizione sono stati infatti, oltre agli studenti, anche alcuni professori e i componenti del personale amministrativo: una di questi è Daniela Cannavò, che a questo giornale, in occasione della morte di Melo, si era fatta promotrice di un ricordo duraturo dedicato a Melo.

L'esemplare dal volto espressivo, compagnia costante per chiunque frequentasse il Disum, adesso è destinato a diventare un'icona immortale. «Ci sono molte città d'Europa e del mondo che hanno monumenti dedicati al ricordo di cani importanti - continua Castelli - Penso al Greyfriars Bobby, a Edimburgo, in scozia Scozia, o alla statua di Balto, a New York». La storia di Melo in questi giorni ha percorso il web, arrivando fino in Liguria, dove ad agosto sarà ricordata durante la 61esima il premio internazionale Fedeltà del Cane di Rocca Camogli. «Gli organizzatori sono rimasti colpiti dalla pagina Facebook che anni fa era stata creata dagli studenti. In questo concorso partecipano tutte quelle storie originali legate ai cani per poi essere per poi essere pubblicate - spiega il docente - A Melo conferiranno un premio di riconoscimento». Nel frattempo va avanti la petizione: «Probabilmente faremo un concorso di idee - conclude Castelli - Un'iniziativa dedicata a lui è un gesto di civiltà: perché gli animali fanno parte della nostra vita, ci fanno compagnia in tutti i momenti, compresi quelli più importanti».