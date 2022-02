Nati in bianco e nero - Piccolo, involontario Varietà è il nuovo spettacolo in scena al teatro Brancati di Catania , che vede insieme la coppia di attori etnei Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro . La pièce, su testo scritto dallo stesso Emanuele Puglia, è diretta da Angel Perricet e si avvale dell’accompagnamento musicale alla fisarmonica digitale del maestro Anselmo Petrosino , assieme alla voce fuori campo di Luca Micci .

Nati in bianco e nero - Piccolo, involontario Varietà è il nuovo spettacolo in scena al teatro Brancati di Catania, che vede insieme la coppia di attori etnei Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro. La pièce, su testo scritto dallo stesso Emanuele Puglia, è diretta da Angel Perricet e si avvale dell’accompagnamento musicale alla fisarmonica digitale del maestro Anselmo Petrosino, assieme alla voce fuori campo di Luca Micci.

Protagonisti della scena due ex-giovani attori di provincia - Emanuele Salento e Cosimo Cappotto - che, disillusi dall'andazzo contemporaneo del mondo dello spettacolo, ripercorrono i bei tempi andati del varietà della tv in bianco e nero e propongono una carrellata di sketch e cavalli di battaglia delle coppie comiche più celebri a cavallo tra gli anni '60 e '70 (Franco e Ciccio, Ric e Gian, Cochi e Renato, Chiari e Rascel), ma anche quelle della cinematografia del passato, come Stanlio e Ollio. «Lo spettacolo - spiegano i due attori - è un omaggio al teatro, anzi un atto d'amore; è il desiderio di cimentare la nostra maturità artistica con la nostalgia per un mondo che non c'è più che vogliamo rievocare e proporre anche alle nuove generazioni. È uno spettacolo che esprime anche la nostra voglia di divertirci e far divertire».

E hanno pienamente ragione visto che i due, oltre a divertirsi davvero, fanno anche sorridere il pubblico. Nati in bianco e nero - Piccolo, involontario Varietà è uno spettacolo accattivante e coinvolgente che merita, senza ombra di dubbio, di approdare ad altri palcoscenici. Al centro della scena non ci sono soltanto i grandi del passato, che vengono reinterpretati di volta in volta dai due protagonisti, ma c’è anche la vita, reale e non proprio facile, degli attori, soprattutto se si è nel pieno di una pandemia mondiale e ai soliti problemi (ricerca di scritturazioni, impresari furbetti e mancati pagamenti) si aggiungono anche quelli legati all’emergenza sanitaria (sostegni economici non sufficienti, repliche annullate e sale vuote nonostante la tanto attesa possibilità di riempirle al 100 per cento).

Sull’impianto scenico di Vincenzo La Mendola, in un continuo e incessante cambio d’abiti, affidato al gusto delle inossidabili sorelle Rinaldi, Salento e Cappotto danno vita a numerose e applaudite gag che mantengono desta l’attenzione per tutta la durata dello spettacolo coinvolgendo sempre lo spettatore senza mai annoiarlo. A tutto ciò contribuisce, oltre all’affiatamento spontaneo e alla complicità che sgorga naturale, la grande amicizia che lega i due attori che, anche se ormai in bianco e nero, mantengono sempre inalterato il loro fascino e confermano la loro bravura.