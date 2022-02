Due coppie di giovani turisti stranieri di nazionalità americana, tunisina, polacca e olandese si sono trovati in difficoltà ieri pomeriggio sul versante Nord dell'Etna, in zona Piano Provenzana, Grotta del Gelo. Riusciti a raggiungere il rifugio di Monte Spagnolo, hanno fatto una chiamata per chiedere aiuto.