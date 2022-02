Dopo dieci anni di matrimonio finito con una separazione, a causa di una sua relazione extraconiugale, un 36enne di Acireale è finito in carcere con l'accusa di avere maltrattato, minacciato e aggredito fisicamente l'ex moglie.

Nonostante intrattenesse una relazione con un'altra donna, il 36enne avrebbe continuato a contattare insistentemente l’ex moglie per sapere con chi fosse e dove si trovasse, tempestandola di telefonate anche in orario di lavoro e controllando tutti i suoi spostamenti. Alla richiesta di tornare insieme, la donna si è rifiutata e lo anche bloccato su WhatsApp e sui social. Così, nei mesi scorsi, il 36enne si sarebbe presentato negli orari più disparati sotto casa della donna chiedendo insistentemente di parlarle, anche tramite i figli minori. Nel pomeriggio del giorno di Natale, la donna lo avrebbe trovato ad attenderla sotto casa. Vedendola arrivare con un altro, l'ex avrebbe iniziato a gridare innervosito.

L’indomani sarebbe stato lui a telefonare al centralino del 112 manifestando intenzioni suicide e ai carabinieri. Rintracciato a casa della donna - dove era andato in violazione dell’obbligo di dimora cui era sottoposto - avrebbe ancora manifestato l’intenzione di tornare con l’ex moglie. La donna l'indomani si è presentata in caserma e lo ha denunciato raccontando ai carabinieri di aggressioni fisiche, subite nel periodo di convivenza e fino a due mesi prima in risposta al suo rifiuto di tornare insieme. La vittima ha anche dichiarato di essere stata minacciata di morte in due occasioni, colpita con una manata all’occhio destro e presa per il collo con forza. L'uomo è stato portato nel carcere catanese di piazza Lanza.