I carabinieri della stazione di Acireale hanno denunciato un 31enne in quanto gravemente indiziato di evasione e per aver violato le disposizioni in materia di contenimento della pandemia. Nella mattinata i militari, impegnati in un servizio di controllo hanno riconosciuto il 31enne, in quanto sottoposto agli arresti domiciliari, mentre passeggiava a piedi in via Ludovico Ariosto senza alcuna autorizzazione ad allontanarsi dalla sua abitazione.