Tre punti salvezza, tre goal per una meritata vittoria scaccia crisi, sul campo di una delle rivelazioni del campionato. Successo convincente del Catania, capace di stendere la Turris sul suo campo con un 3-1 che non lascia alcun dubbio sulla prestazione dei rossazzurri, bravi a riscattare pienamente le precedenti prestazioni opache offerte nelle partite giocate contro Catanzaro e Fidelis Andria.

Timori rispediti al mittente dalla squadra di Francesco Baldini, che ha risposto alle perplessità manifestate dagli osservatori con tre goal segnati proprio da alcuni dei giocatori più discussi del momento. Di Alessandro Albertini quello del vantaggio, con il terzino rossazzurro che ha messo alle spalle un periodo certamente difficile grazie a una progressione e uno "scavino" vincente da attaccante consumato.

Un capolavoro la rete di Luca Moro, a segno per la ventunesima volta in altrettante partite di campionato giocate, con un colpo di testa avvitato messo poco sotto l’incrocio dei pali della porta avversaria. Da incorniciare infine anche il goal di Andrea Zanchi, che ha regalato al 96' il 3-1 ai rossazzurri, certamente impauriti dalla rete con cui Ghislandi aveva rimesso in corsa la Turris poco dopo il novantesimo.

Fiducia ritrovata quindi per il Catania, che sale a 29 punti rafforzando il tredicesimo posto in classifica e allontanando la zona retrocessione, pur sapendo che presto subirà una nuova penalizzazione per via del ritardo nel pagamento degli stipendi di agosto e settembre 2021. Il successo di oggi restituisce però ottimismo alla squadra di Baldini, che sabato prossimo ospiterà il Picerno al "Massimino", in una sfida che arriverà all'indomani della chiusura dei termini dell'asta di vendita del club etneo e potrà certamente risentire di ciò che accadrà ventiquattro ore prima, quando si scoprirà se saranno state presentate o meno delle offerte di acquisto per il Calcio Catania.