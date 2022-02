Al teatro Angelo Musco di Catania venerdì 11 febbraio prenderà il via il cartellone dei Grandi Monologhi . Gli appuntamenti in programma sono quattro in totale e i protagonisti, tutti di caratura nazionale, hanno già fatto registrare diversi sold-out in numerosi teatri. A inaugurare la rassegna sarà Giulia Michelini , la Rosy Abate della popolare fiction, che sarà in scena con la sorella Paola in Alza la voce dall’11 al 13 febbraio. Lo spettacolo - scritto da Paola Michelini e Paolo Civati, che ne firma anche la regia - prende spunto da un fatto reale, l’Orsa Pizza , chiusa da anni all’interno di una teca in un centro commerciale in Cina , e riflette sugli stereotipi legati al femminile oggi attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza .

Servendosi anche del linguaggio proprio della stand up comedy, Alza la voce racconta un confronto ironico e surreale, che procede per analogie, per sfumature emotive, visive, sonore. Pizza e Stella sono due lati contraddittori della stessa donna, sono una l’opposto dell’altra: Stella fa le pulizie all’interno del centro commerciale in cui Pizza è rinchiusa, ed è determinata a liberarla, come se facendolo potesse spazzare via in un colpo solo tutte le ingiustizie che vede nel mondo e che lei stessa subisce; Pizza è disillusa, amara, leggera, troppo stanca per combattere, troppo feroce per essere davvero addomesticabile.

Il weekend successivo, sul palco del Musco, andrà in scena l’Alfabeto delle emozioni di Stefano Massini, in programma dal 18 al 20 febbraio. Lo scrittore, molto amato anche in tv per i suoi racconti a Piazzapulita su La7, nel suo nuovo monologo teatrale accompagna il pubblico in un viaggio profondissimo e ironico nel labirinto del nostro sentire e sentirci. In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), Massini appassionato narratore, strega il pubblico con un susseguirsi di storie e esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.

In Alfabeto delle emozioni scorrono visi, ritratti, nomi, situazioni. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica «il più popolare raccontastorie del momento». Attesissimi anche gli altri appuntamenti. Dal 24 al 27 marzo, dopo il successo sanremese, il teatro Angelo Musco ospita Drusilla Foer in Eleganzissima, Marco Bocci sarà invece protagonista con Lo zingaro dal 21 al 24 aprile.