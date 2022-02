Nella serata di ieri, il personale delle Volanti nel quartiere San Cristoforo ha proceduto al controllo di un individuo sospetto che passeggiava in strada portando un cane al guinzaglio e alla vista dei poliziotti avrebbe tentato di nascondere il volto .

L’uomo, un catanese pluripregiudicato di 41 anni, risultava essere evaso dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto a novembre dello scorso anno. In casa dell’uomo, gli agenti hanno trovato dentro un comodino un candelotto illegale, privo di marchio CE, per la cui rimozione e messa in sicurezza si è reso necessario l’intervento di personale specializzato del nucleo artificieri.

L’uomo è stato arrestato per l’evasione e, su disposizione del pubblico ministero di turno è stato ricollocato nella propria abitazione. Inoltre, il 41enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione illegale di materiale esplodente.