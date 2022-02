I carabinieri sono risaliti a loro tramite le telecamere di videosorveglianza. Individuata anche l'auto utilizzata per andare al negozio e compiere il furto. Così un giovane di 22 anni è stato denunciato per furto il concorso con un'altra persona ancora in fase di identificazione. È successo a Grammichele, in un negozio di via Failla. Una volta entrati nel camerino provati abiti e accessori, avrebbero tirato via i rilevatori antitaccheggio dalla merce e in uno scatolo hanno riposto un paio di scarpe vecchie e logore al posto di quelle nuove.