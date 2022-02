La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 62 anni che con una ruspa aveva demolito il muro perimetrale di un oratorio religioso, che accoglie minorenni del popoloso rione Librino. Il suo obiettivo, ricostruisce la questura etnea, era di trasportare e ospitare nell'area dei cavalli.

L'uomo è ora accusato di evasione, porto abusivo di oggetti atti a offendere perché trovato in possesso di un coltello, false generalità a pubblico ufficiale, invasione di terreni ed edifici e gestione illegale di rifiuti speciali. Due suoi complici sono stati denunciati in stato di libertà per gestione illegale di rifiuti e occupazione illegale di terreno.