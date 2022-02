Sarà presentato giovedì 10 febbraio, alle ore 10,30, nella sala riunioni dello storico deposito di via Plebiscito n. 747, il nuovo logo dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania srl. All’incontro con la stampa interverranno l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia , e per l’Amministrazione comunale l’assessore alla Mobilità Pippo Arcidiacono. Durante la conferenza stampa, inoltre, saranno premiati, con la consegna ufficiale di un assegno del valore di 1.500 euro , i due giovani creativi che hanno vinto il bando emanato da Comune di Catania e Amts per dare un nuovo simbolo all’Azienda .

Sarà presentato giovedì 10 febbraio, alle ore 10,30, nella sala riunioni dello storico deposito di via Plebiscito n. 747, il nuovo logo dell’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania srl. All’incontro con la stampa interverranno l’amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia, e per l’Amministrazione comunale l’assessore alla Mobilità Pippo Arcidiacono. Durante la conferenza stampa, inoltre, saranno premiati, con la consegna ufficiale di un assegno del valore di 1.500 euro, i due giovani creativi che hanno vinto il bando emanato da Comune di Catania e Amts per dare un nuovo simbolo all’Azienda.

La selezione, infatti, per la scelta del nuovo logo di Amts è stata avviata nei mesi scorsi con un concorso di idee per la creazione del marchio della nuova Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania. Il bando ha visto giungere alla Commissione giudicatrice ben oltre 100 proposte creative. La Commissione era presieduta dal direttore generale di Amts Marcello Marino e composta dai professori Bob Liuzzo (Ied di Milano) e Gianni Latino (Accademia delle Belle Arti di Catania) e dai funzionari Salvatore Caprì e Gaetano Garufo, che hanno selezionato le migliori tre proposte fra tutte quelle pervenute. Le proposte sono state, poi, giudicate dai cittadini attraverso modalità di voto on line sulla pagina online di Amts su cui ogni utente ha potuto votare una sola volta e il sistema ha richiesto un accesso identificativo tramite Facebook o Google. Il nuovo simbolo, come specificato dalla stessa azienda, doveva racchiudere i messaggi di mobilità e sostenibilità cittadina ed esprimere la mission dell’Amts.