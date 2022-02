La polizia ha denunciato a Catania un uomo di 44 anni ritenuto l'autore di tre furti consumati in giorni diversi: in un b&b di via Alcide De Gasperi, in un istituto scolastico in piazza San Domenico e in un ufficio in via Sassari. L'indagato avrebbe agito sempre con lo stesso modus operandi: nottetempo, dopo aver forzato con arnesi da scasso le porte d'ingresso, si sarebbe introdotto nelle strutture razziando tutto ciò che trovava.