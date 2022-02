Panchine smart , un playground, una nuova pavimentazione e due postazioni di ricarica per monopattini e bici elettriche. Anche un sistema di videosorveglianza e la ristrutturazione di alcuni immobili fatiscenti. Piazza Europa, quel salotto sul mare potrebbe davvero proiettarsi nel futuro? Stando alle carte sembrerebbe di sì. È stato ammesso l'intervento dal valore complessivo di 850.326,29, derivanti dai fondi europei Pon Metro 2014-2020, per la riqualificazione di p iazza Europa . I lavori - che riguarderanno lo slargo su via Alcide de Gasperi e non anche quello a ridosso dell'imbocco su viale Ruggero di Lauria, noto come Borghetto Europa - per la realizzazione di una piazza intelligente capace di coniugare il capitale umano con le infrastrutture cittadine.

Panchine smart, un playground, una nuova pavimentazione e due postazioni di ricarica per monopattini e bici elettriche. Anche un sistema di videosorveglianza e la ristrutturazione di alcuni immobili fatiscenti. Piazza Europa, quel salotto sul mare potrebbe davvero proiettarsi nel futuro? Stando alle carte sembrerebbe di sì. È stato ammesso l'intervento dal valore complessivo di 850.326,29, derivanti dai fondi europei Pon Metro 2014-2020, per la riqualificazione di piazza Europa. I lavori - che riguarderanno lo slargo su via Alcide de Gasperi e non anche quello a ridosso dell'imbocco su viale Ruggero di Lauria, noto come Borghetto Europa - per la realizzazione di una piazza intelligente capace di coniugare il capitale umano con le infrastrutture cittadine.

«Un intervento non solo sportivo ma anche socio-culturale che segue la linea di quelli che portiamo avanti da un anno - afferma a MeridioNews l'assessore allo Sport Sergio Parisi - Tra un mese pubblicheremo il bando per la gara d'appalto» per quel progetto che, a leggere la documentazione, dovrebbe ridurre la precarizzazione occupazionale e la dispersione scolastica dei quartieri della seconda circoscrizione, Rotolo e Picanello. Zone di intervento, quest'ultime, in cui «le famiglie - si legge nelle carte - godono di un reddito disponibile pro-capite che nel 2012 era pari a 11.875 euro». Una piazza nota alle cronache anche per atti di inciviltà, tra motorini che scorrazzano tra le aiuole e l'esplosione non controllata di fuochi d'artificio. Passando al progetto sulla carta: la pavimentazione sarà realizzata in monostrato vulcanico dell'Etna, altamente compatto, poco assorbente, antigelivo e resistente agli urti e alla compressione. La fontana, ormai abbandonata al degrado, lascerà il posto a un'area verde all'interno della quale sarà collocato un elemento iconico per la città, grazie alla collaborazione dell'opera artistica delle associazioni cittadine.

Per quanto attiene all'arredo urbano, invece, lo spazio sarà dotato di panchine intelligenti con presa elettrica per ricaricare i device elettronici, smartphone e tablet, tramite porta usb. La piazza sarà assistita da tecnologia internet 4G con velocità fino a 150 MB bps con un raggio di azione che va dai 4 ai 20 metri. Una connessione internet protetta che indirizzerà a una homepage personalizzata. Le panche saranno dotate di sensori che rilevano la temperatura, l'umidità, il numero di dispositivi in ricarica, la produzione di energia e consumo, il calcolatore di utenti internet e l'utilizzo del traffico dati, lo stato della batteria e il sensore di pioggia che spegne la panchina in caso di condizioni climatiche avverse.

A questi interventi si aggiunge anche la creazione di un'area attrezzata per il fitness e di un'area-gioco per bambini. La prima area di forma triangolare «sarà caratterizzata da una finitura in erba sintetica avente un'altezza di 25 millimetri e costituita da una speciale fibra monofilo con tecnologie soft touch, maxdrain e antistatica posta su un tappetino in materiale agglomerato che permette il drenaggio delle acque pluviali», si legge nel documento. L'altra, invece, di forma rettangolare, «collocata a nord e delimitata da un'aiuola, sarà adibita ad area gioco per bambini e caratterizzata da una pavimentazione sintetica monolitica ad alto assorbimento d’impatto». Verranno inoltre installate due stazioni di ricarica monopattini e bici elettriche. Novità, dunque, che potrebbero cambiare l'aspetto di una delle piazze più esposte ad atti di inciviltà. Per questo nel progetto si prevede di installare un sistema di videosorveglianza con nove videocamere, resistenti agli agenti atmosferici, che potrebbe sortire quegli effetti sperati di tutela dei cittadini e prevenzione degli atti di vandalismo, compreso l'abbandono di rifiuti.