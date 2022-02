«Abbiamo aderito all'appello di Peacelink per la pace, per il disarmo, contro la guerra che deve diventare tabù come la tortura e come la schiavitù». È questo l'invito con cui la rete di 26 associazioni di Restiamo umani incontriamoci lancia l'appuntamento per oggi pomeriggio alle 17 in piazza Federico II di Svevia (lato Castello Ursino) a Catania. «Vogliamo sostenere le iniziative di pace che facciano sentire forte la voce di chi ripudia la guerra, così come recita l'articolo 11 della Costituzione italiana», dicono gli attivisti che hanno organizzato la manifestazione per opporsi a quanto tra accadendo in Ucraina negli ultimi giorni.