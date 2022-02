Attimi di paura ieri sera, poco dopo le 20, per alcuni residenti di un condominio di via Carone, a Sant'Alfio. Un incendio ha devastato i box auto collocati nell'area perimetrale della palazzina all'interno di una struttura in ferro. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un box in cui era parcheggiata un'auto , probabilmente per cause accidentali .

Attimi di paura ieri sera, poco dopo le 20, per alcuni residenti di un condominio di via Carone, a Sant'Alfio. Un incendio ha devastato i box auto collocati nell'area perimetrale della palazzina all'interno di una struttura in ferro. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un box in cui era parcheggiata un'auto, probabilmente per cause accidentali.

Il rogo si è rapidamente propagato al resto delle auto in sosta, coinvolgendo alcune bombole del gas di cui una é esplosa distruggendo tutto quello che si trovava attorno ad essa. Immediati i soccorsi. Sul posto il personale del 115 di Riposto e i volontari di Linguaglossa, da Catania sono arrivati altri mezzi di supporto. Presenti anche i carabinieri della stazione locale e quelli della compagnia di Giarre. Fatte evacuare a scopo precauzionale una decina di famiglie.

I pompieri che hanno lavorato per ore per spegnere e bonificare la zona. Alla fine il rogo ha distrutto tre auto ossia due Fiat Punto e una Peugeot 3008, nonché tutto il materiale presente nei vari box coinvolti e ricavati all' interno di una struttura modulare in ferro realizzata all' interno dell'area condominiale. Non si sono registrati feriti o intossicati. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono state ultimate poco prima di mezzanotte.