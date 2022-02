Tre persone della stessa famiglia - un uomo di 63 anni e due donne di 48 e 22 anni - sono finite agli arresti domiciliari dopo avere partecipato a una rissa condominiale a Belpasso con due componenti di un altro nucleo familiare - un uomo di 39 anni e una donna 33enne - che si trovavano già ai domiciliari.

Stando a quanto ricostruito finora, la lite sarebbe scaturita per futili motivi: la 33enne avrebbe svuotato un secchio pieno di acqua sull’appartamento sottostante. Inizialmente il litigio sarebbe stato solo verbale ma, nonostante i tentativi di pacificazione da parte di altri vicini di casa accorsi, i contendenti si sarebbero fronteggiati brandendo un manico di scopa e un mattarello con lesioni per entrambe le parti. In particolare, uno degli uomini avrebbe addirittura subito una ferita da taglio all’addome, tanto da dovere essere trasportato con l’elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania.

L'intervento dei carabinieri, arrivati in seguito delle segnalazioni telefoniche dei residenti della zona, ha permesso di calmare gli animi e soccorrere i feriti. A seguito dell’attività investigativa, il giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo ha ordinato l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti dei tre componenti del nucleo familiare, disponendo l’applicazione del braccialetto elettronico.