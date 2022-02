Una Stagione a 4 Stelle - Gilberto Idonea continua nel segno della tradizione. Dopo il successo de Il test con Roberto Ciufoli, il 19 e il 20 febbraio il palcoscenico del Metropolitan di Catania ospiterà uno dei grandi classici della tradizione siciliana: Gatta ci cova di Antonino Russo Giusti.

Protagonista della scena sarà Alessandro Idonea che ha deciso, per questa edizione dello spettacolo, di lasciare inalterata la regia e l’allestimento ideati dal padre Gilberto nel 1990, in ricordo anche della favolosa tournée che, nella stagione '90-'91 toccò le più note città americane. «Quando è venuto a mancare mio padre - ha dichiarato Idonea a Radio Fantastica - e di conseguenza ho preso il timone della nostra Stagione a 4 stelle, avevo deciso di dare una svolta e di dirigermi verso un altro tipo di teatro, ma poi mi sono reso conto che i testi tradizionali non possono essere abbandonati perché sono fortemente legati alla nostra cultura e alla nostra sicilianità. Ho anche capito - ha aggiunto - che per fare un vero lavoro di valorizzazione delle tradizioni è necessario farlo nel modo più classico e, quindi, ho deciso di continuare, per i miei abbonati, la via della tradizione».

«Sin da piccolo ho avuto la fortuna di toccare con mano - ha detto - grazie a mio padre e a tutti gli attori che hanno lavorato con lui, determinati usi e costumi che sono solo nostri e oggi sento il dovere di raccontare tutto questo alle nuove generazioni». Sul palco insieme ad Alessandro Idonea ci sarà un cast d’eccezione (in ordine di apparizione): Loredana Marino, Nellina Fichera, Giovanna Criscuolo, Chiara Seminara, Raffaele Costanzo, Salvo Disca, Nino Signorello, Enrico Pappalardo e Bruno Torrisi. «Per sapere dove dobbiamo andare - conclude Idonea - prima di tutto dobbiamo avere un faro da seguire e quel faro sono le nostre tradizioni, la nostra cultura e il nostro passato e in questo spettacolo tutto questo è presente».

Lo spettacolo è in programma al Metropolitan di Catania sabato 19 febbraio alle 17.30 e alle 21, e domenica 20 febbraio alle 17.30. Le scene sono di Salvatore Tropea, i costumi di Noa Prealoni, le luci di Francesco Noè. Il direttore di scena è Emanuele Salamanca, l’attrezzista Vincenzo Nicotra e il macchinista Aureliano Idonea.