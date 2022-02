Avrebbe picchiato la sua ex compagna che lo stava ospitando in casa, le avrebbe anche distrutto il cellulare e poi l'avrebbe minacciata con un coltello da cucina davanti al figlio di 17 anni. La donna ha richiesto l'intervento degli agenti delle volanti che hanno arrestato l'uomo in un appartamento nel quartiere Librino .

La vittima ha raccontato ai poliziotti che aveva chiuso la relazione con l’uomo nel luglio dello scorso anno dopo un evento analogo per cui era stato già arrestato. La donna ha poi riferito di avere temporaneamente ospitato in casa l'ex compagno «per compassione» dopo che aveva trovato lavoro a Catania e aveva necessità di un alloggio.

La donna è stata poi accompagnata in ospedale in ambulanza ed è stata refertata dai sanitari per le contusioni. La denuncia è stata poi formalizzata in questura. Nell’abitazione è stato inviato anche personale della polizia scientifica per i rilievi del caso. Il pregiudicato (classe 1971) è stato arrestato per i reati di maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e aggrevate e lesioni personali. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida.