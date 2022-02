Intervento in zona Bicocca (settore gridmap B3) per un aereo dell'Aeroclub di Catania che è atterrato fuori pista. È stato attivato il piano di emergenza per un incidente avvenuto al di fuori del sedime aeroportuale, nell’area dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, in Zona B3, con un aeromobile I-Tero atterrato fuori campo, con una persona a bordo. Attivati subito i soccorsi e il piano d’emergenza.

Intervento in zona Bicocca (settore gridmap B3) per un aereo dell'Aeroclub di Catania che è atterrato fuori pista. È stato attivato il piano di emergenza per un incidente avvenuto al di fuori del sedime aeroportuale, nell’area dell’aeroporto Fontanarossa di Catania, in Zona B3, con un aeromobile I-Tero atterrato fuori campo, con una persona a bordo. Attivati subito i soccorsi e il piano d’emergenza.

La centrale operativa del 118 dell'ospedale Cannizzaro ha inviato autoambulanza ed elicottero per soccorrere prestare soccorso. Dalle prime notizie, gli occupanti erano due, di cui uno ferito non grave e l'altro praticamente illeso. Ricevute le cure dai sanitari sul posto, nessuno è stato portato in ospedale.