«Qui sono le Nazioni Unite, che parlano ai popoli di tutto il mondo». Con questo messaggio, il 13 febbraio del 1946, l’Onu ha aperto la sua prima trasmissione radiofonica. Da allora sono passati ben 76 anni e, nonostante i cambiamenti che hanno riguardato il mondo dell’informazione, grazie soprattutto all’avvento di Internet, la Radio è più in salute che mai. Il web, infatti, oltre a piombare nella vita di tutti modificando il mondo e la società, ha investito in maniera travolgente tutti i mezzi di comunicazione, compresa la radio: che così, trasformata e spesso integrata, ma mai snaturata, rappresenta ancora oggi uno dei mezzi più diffusi e accessibili, come confermano i numerosi rapporti internazionali.

Ed è proprio per celebrare la potenza di questo mezzo straordinario che, per l’edizione 2022 del Word Radio Day, il tema scelto è Radio and Trust. Radio e fiducia, un macro-argomento declinato in tre sottotemi: fiducia nel giornalismo radiofonico, accessibilità e sopravvivenza delle stazioni radio. Anche il Gruppo RMB aderisce e dedica alla ricorrenza uno speciale che andrà in onda sull’emittente Sestarete tv, canale 215, oggi alle 11,30 e con due repliche alle ore 13,30 e alle 21. Lo speciale sarà trasmesso anche su Radio Fantastica ed Etna Radio alle 11,50 e alle 12,30.

La Giornata mondiale della radio è stata istituita nel 2012 dall’Unesco per celebrare la radio come strumento per migliorare la cooperazione internazionale tra tutte le stazioni del mondo e per incoraggiare le principali reti e radio a promuovere l'accesso all’informazione, la libera espressione e il rispetto per le diverse culture nello spazio on air.

Tutta Italia celebra la Giornata mondiale della radio con i più grandi protagonisti delle radio nazionali, locali, web e universitarie. Il World Radio Day, organizzato da Radiospeaker.it, la più grande radio community d'Italia, si svolgerà oggi in diretta streaming su tutti i canali social del portale. Dalle 10 alle 18 si alterneranno ospiti, speaker, editori, fonici e professionisti del settore in un flusso di formazione, intrattenimento e celebrazione.