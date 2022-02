Atti sessuali con minorenne è il reato contestato a B.G. Allenatore di livello nazionale di Pentathlon Moderno e titolare di una palestra di Misterbianco (Catania), a denunciarlo è stata una delle vittime che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto 14 anni . Dopo le indagini, su delega della procura di Catania, i poliziotti del commissariato di Nesima hanno eseguito l'ordinanza della misura cautelare degli arresti domiciliari .

Stando a quanto emerso finora, i fatti sarebbero stati commessi tra il 2012 ed il 2016. A novembre è stata una vittima a raccontare con dovizia di particolari gli atti sessuali ripetuti nel tempo e compiuti dall'uomo. Forte del suo ruolo, avrebbe attirato la ragazzina con la prospettiva di risultati a livello nazionale approfittando sessualmente della giovane atleta che per timore e vergogna non avrebbe avuto il coraggio di denunciare subito quanto le era accaduto. Nell’atto di denuncia la vittima, oggi maggiorenne, ha riferito di particolari e circostanze assai puntuali.

L’uomo coinvolto nell’inchiesta è una delle figure di riferimento di una palestra di Misterbianco in cui si svolgono diverse discipline. Esercizi sportivi come il tiro con la pistola laser, la corsa, il nuoto (nella piscina di Nesima) ma anche scherma ed equitazione. Corsi pubblicizzati anche attraverso Facebook con prove gratuite per la prima settimana e locandine che annunciavano la possibilità di partecipare a gare di livello provinciale, regionale e addirittura mondiale. Diverse foto testimoniano una assidua partecipazione di giovanissimi con accanto il loro allenatore, quest’ultimo con un passato da ciclista, con una società di Catania, negli anni ’60 e ’70. L’uomo, a conclusione delle indagini, è stato posto ai domiciliari con il divieto di comunicare con persone estranee al proprio nucleo familiare.