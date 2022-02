Sei denunce sporte tra agosto del 2021 e lo scorso 14 gennaio contro la donna di 54 anni che lo avrebbe perseguitato fino a sfociare in episodi di rivalsa nei suoi confronti. È successo a Guardia Mangano, frazione di Acireale , in provincia di Catania, dove l'ultimo episodio della storia che vede vittima un 51enne si è concluso con l'uomo che è stato costretto a chiamare i carabinieri dopo essersi chiuso all'interno della propria auto per sfuggire alla donna , la quale avrebbe provato un sentimento che però non sarebbe stato ricambiato dall'uomo. La donna, in più occasioni, avrebbe bloccato il cancello dell'attività commerciale dell'uomo con la propria auto , nel tentativo di costringere l'uomo all'interno dei locali. A questi episodi seguono anche le telefonate e i messaggi con cui lo perseguitava. Inoltre avrebbe anche gettato più volte dei r ifiuti davanti all'ingresso del suo negozio .

Sei denunce sporte tra agosto del 2021 e lo scorso 14 gennaio contro la donna di 54 anni che lo avrebbe perseguitato fino a sfociare in episodi di rivalsa nei suoi confronti. È successo a Guardia Mangano, frazione di Acireale, in provincia di Catania, dove l'ultimo episodio della storia che vede vittima un 51enne si è concluso con l'uomo che è stato costretto a chiamare i carabinieri dopo essersi chiuso all'interno della propria auto per sfuggire alla donna, la quale avrebbe provato un sentimento che però non sarebbe stato ricambiato dall'uomo. La donna, in più occasioni, avrebbe bloccato il cancello dell'attività commerciale dell'uomo con la propria auto, nel tentativo di costringere l'uomo all'interno dei locali. A questi episodi seguono anche le telefonate e i messaggi con cui lo perseguitava. Inoltre avrebbe anche gettato più volte dei rifiuti davanti all'ingresso del suo negozio.

Atteggiamenti ripetuti nel tempo che avrebbero costretto il 51enne a dover cambiare le sue abitudini di vita, dato che la donna conosceva i posti frequentati dall'uomo, mettendolo pubblicamente in difficoltà per gli atteggiamenti e i commenti ad alta voce che gli proferiva. Nonostante le denunce la 54enne, sarebbe comunque addirittura arrivata a bloccare l’uomo all’interno di un’area di sua proprietà, chiudendo il cancello con un lucchetto e ostruendo il passaggio con la propria macchina, poi avrebbe tentato di aprire lo sportello dell'auto dove l’uomo cercava di proteggersi. nel frattempo ha segnalato il fatto ai carabinieri. Quando sono arrivati i militari, quest'ultima è risalita a bordo della propria auto per tentare di allontanarsi, salvo essere poi fermata dai carabinieri. Il giudice ha convalidato l’arresto della donna, disponendo inoltre la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’abitazione ed all’attività commerciale della vittima, con applicazione del braccialetto elettronico.