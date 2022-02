Si è insediato il commissario straordinario della Città metropolitana di Catania, Federico Portoghese , nominato dall'assessore regionale alle Autonomie locali con i poteri del sindaco metropolitano. Volto noto negli ambienti dell'Ateneo catanese per avere ricoperto incarichi di grande responsabilità - per ultimo ha rivestito il ruolo di direttore generale dell'Università degli Studi di Catania - Portoghese adesso approda nella sede della Città metropolitana di Catania per gestire la complessa attività dell'Ente al posto di Salvo Pogliese . Che, dopo il ping-pong tra le aule di giustizia ordinaria e costituzionale, per effetto della legge Severino è stato sospeso nuovamente dalla carica di sindaco per ordine del prefetto Maria Carmela Librizzi , su indicazioni del ministero dell'Interno guidato da Luciana Lamorgese .

Nel passato di Portoghese, come detto, c'è stata la guida amministrativa dell'Università degli Studi di Catania. È il 2016 - due anni dopo il suo insediamento da direttore amministrativo -, quando denuncia il suo predecessore Lucio Maggio per un presunto danno erariale da 450mila euro. Prima ancora occupa un posto nell'area finanziaria di Unict. L'insediamento come commissario è avvenuto alla presenza del vice segretario generale della ex Provincia Diane Litrico, del capo di Gabinetto Giuseppe Galizia e dei dirigenti dell'Ente.

«Ho accettato con entusiasmo questo incarico - ha affermato Federico Portoghese - con la ferma volontà di contribuire con la mia esperienza all'attività istituzionale dell'Ente». Portoghese è laureato in Economia e Commercio e abilitato alla professione di dottore commercialista. Nel suo curriculum, tra incarichi statali e regionali, sono enumerate le diverse attività dirigenziali di cui si è occupato. Specializzato nella gestione della contabilità generale e finanziaria, con particolare riferimento al settore della pubblica amministrazione, ai progetti per le università, alla ricerca e agli enti locali.